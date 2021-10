Anna Tatangelo disperata per la rottura con Gigi D’Alessio | la confessione della sorella Silvia

Advertising

IlContiAndrea : Trovo gradevole #SceneDaUnMatrimonio. Il racconto, la semplicità, il ritratto di una famiglia normale e di un pezzo… - MediasetPlay : Michael Jackson che duetta con Anna Tatangelo? Tutto è possibile a #StarintheStar! Quale sarà la Star che si nascon… - MichelaDeGiovan : RT @IlContiAndrea: Trovo gradevole #SceneDaUnMatrimonio. Il racconto, la semplicità, il ritratto di una famiglia normale e di un pezzo d’It… - 7bbbello : al karaoke stanno cantando 1 nuovo bacio di gigi d’alessio e anna tatangelo chiedetemi come sto - DaddyArly : #Icardi ha lasciato la vecchia signora! Pronto un triennale con Anna Tatangelo! -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

e la rottura con Gigi D'Alessio, la sorella di lei confessa: "Era disperata" La sorella diha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Di Più per ...Non sarebbe stato affatto facile il periodo vissuto dadopo la separazione da Gigi D'Alessio . Lo ha rivelato la sorella della cantante, Silvia , intervistata da Dipiù . La donna ha raccontato nel dettaglio la fase nera vissuta dall'artista.Anna Tatangelo, la sorella svela: "Piangeva disperata per Gigi D'Alessio, ma lui già frequentava un'altra". Le parole della donna sul retroscena.Condividi su Sabato 16 ottobre alle 20,35 prende il via la sedicesima stagione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nel corso della prima puntata ci sarà un ...