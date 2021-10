Andrea Iannone a Ballando con le stelle | le dichiarazioni sulle famose ex | Belén Rodriguez e Giulia De Lellis

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 ottobre 2021), pilota di Moto GP torna a parlare delle sue exDe. Negli anni passati ha avuto molte relazioni, tra queste spiccano quelle con la showgirl e l’influencer. Concorrente della sedicesima edizione dicon le, si racconta in un’intervista., e la sua relazione conDeha rilasciato dellesue ex,, eDe; lo ha fatto in un’intervista esclusiva ...