A Trieste i portuali tornano a lavoro. A Milano i No Pass bloccano il centro

(Di sabato 16 ottobre 2021) Come recita lo slogan cantato a squarciagola dai Nochiama erisponde”, sono queste, oggi, le due città protagoniste. Nel capoluogo lombardo il corteo, non autorizzato, ha sfilato lungo le vie delprovando più volte a forzare i blocchi delle Forze dell’ordine e provocando traffico in tilt e momenti di tensione tra manifestanti e polizia. Ainvece, dopo un’altra giornata di protesta, ihanno annunciato lo stop allo sciopero: “Questa prima battaglia è stata vinta, il 30 ottobre saremo ricevuti in Parlamento”. È l’epilogo di una settimana di battaglia davanti a uno dei più grandi scali d’Italia. Ma oggi i lavoratori in piazza erano pochi e di fronte al presidente del Porto Zeno D’Agostino, che ha minacciato di chiamare il Prefetto e di ...

Dal canto suo il rappresentante del Coordinamento lavoratoridi, Stefano Puzzer, che ha promosso lo sciopero contro l'obbligatorietà del certificato verde per i lavoratori, di fronte ..."Landini babbeo il popolo in corteo", "Cgil Cisl e Uil i fascisti siete voi", "Solidali con idi" sono solo alcuni degli slogan. No Green Pass, in migliaia a Milano: "chiama ...Le attività del porto di Trieste per tutta la giornata sono andate a rilento, ma non si sono fermate. Qui i disagi sono stati contenuti anche grazie alla scarsa partecipazione dei manifestanti. Tuttav ...“Questa prima battaglia l’abbiamo vinta, dimostrando la forza e la determinazione dei lavoratori portuali e di tutti coloro che li hanno ...