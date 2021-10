Virtus Bologna, Mannion torna a giocare dopo l’infezione intestinale: “Ora sto bene, grazie a tutti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nico Mannion è pronto a tornare a giocare. L’azzurro, trascinatore dell’Italia fino ai quarti a Tokyo 2020, non ha iniziato al meglio questa stagione, visto che per alcune settimane è dovuto restare ai box per un serio problema di salute, un’infezione intestinale che gli ha comportato anche la perdita di diversi chili. Adesso, però, è pronto per il debutto con la maglia della Virtus Bologna campione d’Italia che lo ha prelevato in estate dall’NBA, dai Golden State Warriors: “Adesso sto bene. Mi trovo bene a Bologna e sento l’affetto dei tifosi. Sono molto contento di giocare domani e sono felice di cominciare. Quando sono arrivato, all’inizio non pensavo al basket. Pensavo solo a stare meglio. Quando è passato tutto, ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nicoè pronto are a. L’azzurro, trascinatore dell’Italia fino ai quarti a Tokyo 2020, non ha iniziato al meglio questa stagione, visto che per alcune settimane è dovuto restare ai box per un serio problema di salute, un’infezioneche gli ha comportato anche la perdita di diversi chili. Adesso, però, è pronto per il debutto con la maglia dellacampione d’Italia che lo ha prelevato in estate dall’NBA, dai Golden State Warriors: “Adesso sto. Mi trovoe sento l’affetto dei tifosi. Sono molto contento didomani e sono felice di cominciare. Quando sono arrivato, all’inizio non pensavo al basket. Pensavo solo a stare meglio. Quando è passato tutto, ...

