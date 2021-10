Vanessa Incontrada, dopo il tapiro di Striscia ad Ambra arriva la drastica decisione (Di sabato 16 ottobre 2021) Striscia la Notizia criticata per la consegna del tapiro d'oro ad Ambra Angiolini. L'attrice ha chiuso la relazione con Max Allegri ( il settimanale Chi parla addirittura di un tradimento da parte dell'allenatore della Juventus) ed è stata raggiunta da Valerio Staffelli. Un gesto che non è piaciuto a molti personaggi dello spettacolo. Tra questi Selvaggia Lucarelli che ha preso di mira Vanessa Incontrada. Da lì per la conduttrice del tg satirico di Canale 5 è stato davvero un incubo: sulla sua pagina Instragram si sono scatenati i peggio insulti, tanto da costringerla a una decisione senza precedenti. La Incontrada ha tolto i commenti dalla sua pagina. Tra le accuse piovutole addosso quella di essere ipocrita. Per gli utenti del web e i telespettatori, la ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 ottobre 2021)la Notizia criticata per la consegna deld'oro adAngiolini. L'attrice ha chiuso la relazione con Max Allegri ( il settimanale Chi parla addirittura di un tradimento da parte dell'allenatore della Juventus) ed è stata raggiunta da Valerio Staffelli. Un gesto che non è piaciuto a molti personaggi dello spettacolo. Tra questi Selvaggia Lucarelli che ha preso di mira. Da lì per la conduttrice del tg satirico di Canale 5 è stato davvero un incubo: sulla sua pagina Instragram si sono scatenati i peggio insulti, tanto da costringerla a unasenza precedenti. Laha tolto i commenti dalla sua pagina. Tra le accuse piovutole addosso quella di essere ipocrita. Per gli utenti del web e i telespettatori, la ...

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - SirDistruggere : Staffelli sulla sua pagina Facebook non ha caricato il video del tapiro ad Ambra, che strano… li carica sempre tutt… - infoitcultura : Ambra Angiolini risponde dopo polemica Tapiro. E Vanessa Incontrada blocca commenti social - saramonforte1 : RT @stanzaselvaggia: Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - tatti_sandra : RT @testadura83: Un grazie a Vanessa #Incontrada per aver dimostrato che per la “carriera” si può passare in pochi giorni da paladina del #… -