Tutto su Margherita Fumero | moglie gelosa di Drive In e stagista di Camera Cafè

Leggi su diredonna

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’attrice e comica italianacompie 74 anni il 16 ottobre del 2021. Ha lavorato per anni in coppia col comico Enrico Beruschi ed è stata scoperta da Erminio Macario, con cui ha interpretato la commedia Due sul pianerottolo, sia a teatro che in un film per la regia di Mario Amendola nel 1976. La sua passione per la recitazione è arrivata molto presto, come lei stessa racconta sul suo sito personale. Già all’età di sei anni sognava di esibirsi sui palcoscenici, dopo aver visto in un film delle soubrette. All’età di 14 anni, contemporaneamente alle Scuole Magistrali, ha frequentato il Centro Sperimentale di Arte Drammatica di Lorenzo Ferrero di Roccaferrara e Carla Pescarmona, dove si è anche diplomata. Ha debuttato come professionista al Teatro Stabile di Genova, recitando Emmetì con la regia Luigi Squarzina. Poi sono arrivate le ...