“Tutti i piccoli di casa”. I figli Ilaria D’Amico e la famiglia allargata Buffon-Seredova

Nel corso degli anni Ilaria D'Amico è stata molto apprezzata dal pubblico italiano per essere un'ottima giornalista della televisione, ma anche al tempo chiacchierata per la relazione con Gigi Buffon. Una storia d'amore che all'inizio ha fatto scalpore perché il portiere era sposato con Alena Seredova, mamma dei suoi figli maggiori. Ma che negli anni ha convinto Tutti. Oggi gli asti tra Alena Seredova, Gigi Buffon ed Ilaria D'Amico non sono altro che acqua passata. Adesso gli ex coniugi sono in buoni rapporti per tutelare al meglio gli figli Louis Thomas (2007) e David Lee (2009). Questi ultimi hanno già dei fratellini, uno nato dal papà e una dalla madre.

