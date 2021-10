Tuchel | “Newcastle? Sarà una rivale in più per obiettivi importanti La Premier è sempre più bella”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico campione d’Europa con il Chelsea, Thomas, ha parlato, tra i vari temi, anche del, club che è passato ad un fondo di scicchi e che annuncia un futuro da protagonista. Queste le parole del tecnico tedesco: “? Abbiamo certamente un altro grande club in. Penso sia normale che le persone abbiano preoccupazioni sulla provenienza dei soldi dei proprietari. Ci fidiamo dellaLeague, hanno accettato e sono le autorità, avranno certamente fatto i loro dovuti controlli. Sembra che avremo un nuovo competitor, a conferma che questo è il campionato più difficile del mondo e loancora di più con altri grandi club ambiziosi. Illotterà per grandi ...

F1N1no : @FaNaTiKo10 Lampard ha una quantità di lacune tattiche abnorme André. Se con la rosa del Chelsea era 8o e tuchel co… -

... nel 2012, mentre a Manchester, sponda City, si va ancora a caccia del trofeo sfuggito lo scorso anno proprio ad opera della formazione di. Ilprova però a bruciare le tappe tanto ...Siamo felici", il commento dinel dopopartita. Intanto, in attesa del Liverpool che domani ... Nelle altre gare di oggi, vittorie per Wolverhampton, 2 - 1 al, e per il Leeds, 1 - 0 al ...Dopo la sosta per le Nazionali ritornano i vari campionati tra cui la Premier League il cui esito finale è stato predetto da un super cervellone elettronico ...Il Newcastle inizia a lavorare sulla squadra del futuro. E, secondo quanto riportato dalla Bild, il primo obiettivo è Timo Werne ...