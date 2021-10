Supercoppa Italiana, la proposta dall'Arabia Saudita: più squadre e una pioggia di milioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) dall'Arabia Saudita arriva la proposta per cambiare radicalmente la Supercoppa Italiana già nei prossimi ... Leggi su today (Di venerdì 15 ottobre 2021)arriva laper cambiare radicalmente lagià nei prossimi ...

Advertising

goal : Paul Pogba's medal collection: ???????? Serie A ???? Coppa Italia ???? Supercoppa Italiana ?? EFL Cup ?? Europa League ?? Worl… - forumJuventus : CdS: 'Supercoppa Italiana. Juventus e Inter contro la Lega. I club vogliono giocarla a Ryad, la Lega propone Roma o… - JTime19 : RT @DaniloServadei: A caso spostiamo la Supercoppa Italiana a Milano, in casa della vincitrice dello scudetto (mai fatto in 9 anni) e sempr… - zazoomblog : Supercoppa Italiana Inter e Juventus contro la Lega: scontro per la sede - #Supercoppa #Italiana #Inter #Juventus - ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: L'Arabia Saudita vuole ospitare una nuova Supercoppa italiana in stile final four: pronti 200 milioni per la Serie A htt… -