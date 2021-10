Settimia Spizzichino | il coraggio di raccontare l’orrore dei lager

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Ci sono cose che tutti vogliono dimenticare. Ma io no. Io della mia vita voglio ricordare tutto, anche quella terribile esperienza che si chiama Auschwitz”. Raccontava così, nel libro Gli anni rubati, la sua esperienza nel. Nata il 15 aprile 1921, fu l’unica donna sopravvissuta al rastrellamento del ghetto ebraico di Roma avvenuto il 16 ottobre 1943. In 1022 furono deportati verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Solo lei e sedici uomini fecero ritorno.era la quinta dei sei figli di Marioe Grazia Di Segni. Il 23 ottobre, insieme alle sorelle, Giuditta e Ada, e a sua madre, arrivò ad Auschwitz, dove le ultime due incontrarono immediatamente la morte, essendo state inserite nel gruppo da destinare direttamente alle camere a gas. ...

Nel corso dei vari incontri, tutti tenutisi in videoconferenza, si è parlato anche delle foibe, di, unica donna sopravvissuta al rastrellamento del ghetto di Roma, di alcuni ...Nel centenario dalla nascita, uno speciale ricordo è stato dedicato a. L'unica donna sopravvissuta alla razzia del 16 ottobre. Diceva: "Io della mia vita voglio ...Calicchio: "Nonostante le difficoltà di questi mesi, siamo riusciti ad organizzare questo viaggio che come sempre ci auguriamo possa essere stimolo per i nostri giovani al rispetto dell'umanità e alla ...Al MAXXI va in scena la performance di Filippo Riniolo, per ricordare le 1023 persone deportate nei campi di concentramento il 16 ottobre 1943 ...