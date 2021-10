Scatta l' obbligo Green pass | libero lo scalo di Venezia | code a Trieste | nessuna tensione al porto di Genova

(Di venerdì 15 ottobre 2021) " Non c'è nessun blocco, chi vuole lavorare lo fa" . Lo ha detto all’AGI Stefano Puzzer, il leader della protesta noin corso aldi. Alcuni lavoratori portuali che non aderiscono...

L'sul posto di lavorooggi, venerdì 15 ottobre. Per quanto riguarda i controlli, oltre all'applicazione VerificaC19 ormai in uso da agosto, le aziende private e le realtà della ...oggi l'del green pass in tutti i luoghi di lavoro. Queste le principali novità. I CONTROLLI Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle ...A Cagliari manifestazione dei sindacati contro il certificato verde. Un centinaio di autisti Arst senza vaccino. Nel capoluogo tamponi gratis da lunedì ...Scatta oggi l'obbligo del green pass in tutti i luoghi di lavoro. Queste le principali novità. I CONTROLLI Ogni ...