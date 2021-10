Processo Ponte Morandi | Egle Possetti Comitato in ricordo delle vittime | “La vicinanza dello Stato è una sorpresa e un’ottima notizia”

Advertising

infoitinterno : Ponte Morandi, al processo i familiari vittime della strage del bus a Verona - infoitinterno : Genova, via al processo sulla strage provocata dal crollo di ponte Morandi - infoitinterno : Processo ponte Morandi, Regione Liguria si costituisce parte civile - infoitinterno : Processo ponte Morandi, depositata l'istanza di ricusazione del gup - infoitinterno : Processo ponte Morandi, M5S: “Merito nostro se Aspi rimborserà la Liguria con 1,5 miliardi di euro” -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Ponte

...2 miliardi andranno al territorio di Genova e della Liguria come sostanziale risarcimento per i danni patiti dopo il crollo diMorandi, su cui proprio oggi è iniziato ilLa presidenza del Consiglio e il ministero delle Infrastrutture si costituiranno parte civile nelsul crollo delMorandi di ...Conclusa oggi la prima udienza preliminare, processo rinviato al 27 ottobre. E' terminata stamani, a Genova, la prima udienza del processo preliminare inerente il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il ...Aspi in quanto persona giuridica è in quel processo per la violazione delle norme sul diritto del lavoro e la sicurezza sul posto di lavoro.Tutti gli altri imputati rispondono invece dei reati più gra ...