Ponte: al via udienza preliminare per Castellucci e altri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al via la prima udienza preliminare per il crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale della A10 a Genova collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. Sono 59 le persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al via la primaper il crollo delMorandi, il viadotto autostradale della A10 a Genova collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. Sono 59 le persone ...

Ponte Genova: al via udienza preliminare per 59 imputati su crollo viadotto E' appena iniziata a Genova, nella tensostruttura allestita nell'atrio del Tribunale, la prima udienza preliminare sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Sono in tutto 59 gli imputati, tra cui figura l'ex numero uno di Aspi, Giovanni Castellucci, piu' le due societa' ...

