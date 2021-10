Pignedoli (M5s) “Virginia Raggi all’opposizione con Gualtieri Sindaco? Sarebbe un controsenso”

Advertising

globalistIT : L'intervista all'europarlamentare grillina #M5S #Raggi #Gualtieri -

Ultime Notizie dalla rete : Pignedoli M5s

Globalist.it

di Antonello Sette Sabrina, la confusione regna sovrana nel suo partito. L'ex ministra grillina della Salute Giulia ... Nel Movimento è forse più evidente - riconosce l'eurodeputata del...... la scelta della giurisdizione adita e della legge applicabile al caso, un palese squilibrio di potere tra ricorrente e convenuto', concludeL'europarlamentare: "Eravamo riusciti far tornare alle urne elettori che non avevano più fiducia nella politica. Nelle ultime elezioni amministrative abbiamo visto come più della metà si sia astenuta" ...Nuove norme che nei Paesi dell’Unione europea limitino le azioni legali vessatorie, dette anche querele temerarie. Solo quelle che chiede il Parlamento europeo, che oggi ha approvato il primo testo co ...