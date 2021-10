Pier Silvio Berlusconi ha scelto lei | è la preferita di Mediaset!

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La Mediaset ha cambiato completamente il proprio palinsesto, soprattutto quello che riguarda il weekend, dando spazio ad altre donne e ridimensionando il ruolo di Barbara D'Urso e Maria De Filippi. Sembra che ladaora sia Anna Tatangelo, alla prima esperienza come conduttrice nel programma 'Scene da un matrimonio'. Barbara D'Urso ha perso due delle sue trasmissioni, andando in onda solo nella fascia pomeridiana con 'Pomeriggio 5', lo spazio occupato da lei nella domenica pomeriggio è ora occupato dal programma 'Verissimo', condotto dalla compagna di(Amministratore Delegato Mediaset), Silvia Toffanin. Anche se la settimana scorsa è stata una prova, per cui diversi programmi sono slittati lasciando il posto ad ...

Antonio Ricci non ha peli sulla lingua e non si ferma nemmeno davanti aBerlusconi, l'amministratore delegato dell'azienda per cui lavora. In un'intervista rilasciata a Riccardo Bocca di Tpi , ripresa da davidemaggio.it, il fondatore del tg satirico di Canale ...La trasmissione, poi, non ha convinto né la critica né il pubblico eBerlusconi è stato costretto ad intervenire per fare chiarezza. Il programma non ha riscosso il successo sperato non ...ANTONIO RICCI CONTRO PIER SILVIO BERLUSCONI "Con Pier Silvio Berlusconi siamo su posizioni completamente opposte. Chiara Ferragni farà fuori Fedez e darà la colpa a J-Ax" ...A rischio il posto dei tronisti classici a Uomini e Donne. Dopo l'espulsione di Joele Milan, che ancora deve andare in onda, sembra che siano ...