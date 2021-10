Nuova bevanda con le parti scartate del cacao

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La cioccolata calda ha da oggi un concorrente in più: si tratta di unafredda a base didel frutto delsolitamente gettate via e punta ad attirare i consumatori attenti alla salute e all'ambiente. La"Elix" presentata dall'azienda svizzera Barry Callebaut, il più grande produttore di cioccolato al mondo, fa parte di una tendenza crescente a utilizzare il 100% della frutta negli alimenti trasformati per ridurre gli sprechi e l'impatto sull'ambiente.In genere, il 70 percento del frutto del, compresa la buccia, la polpa e il succo, viene scartato, con solo i semi usati per fare il cioccolato. "Ha un sapore piccante e fruttato molto gradevole", ha detto l'amministratore delegato di Barry Callebaut Peter Boone all'AFP prima di un evento di lancio ad Amsterdam.

Advertising

naturasi_sanbo : Prova #OatBarista! E' la nuova #bevanda #biologica di #avena facilmente schiumabile, ideale per il #cappuccino, il… - siymxna : RT @yanitavv: cappuccino alla nocciola nuova bevanda preferita davvero - yanitavv : cappuccino alla nocciola nuova bevanda preferita davvero - Daniele69473999 : #Pepsi lancia la nuova soda al gusto Cracker Jack. Una bevanda che combina pepsi cola con una miscela di caramello… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova bevanda

TargatoCn.it

L'obiettivo è quello di evidenziare e promuovere unacultura dell'acqua di rete e di incentivarne l'utilizzo comebuona, sicura, economica, ecologica perché in grado di contrastare l'...Se c'è unadi cui ogni italiano non può fare a meno è il caffè , compagno per eccellenza, fine pasto ... Unaesperienza di gusto per i consumatori I negozi specializzati che desiderano ...Un erogatore di acqua a Km zero, ultima generazione di dispenser smart da cui spillare H20 con impatto ambientale pressoché nullo. A presentarlo è ...Ancora una novità annunciata da Elon Musk. In questi giorni, infatti, l’imprenditore sudafricano ha presentato gli sviluppi della Gigafactory, la fabbrica europea a cui sarà affidata la produzione di ...