Napoli, rubate le auto di Spalletti e Demme (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono state rubate a Napoli le auto di proprietà di Luciano Spalletti e della moglie di Diego Demme. La notizia viene lanciata da areaNapoli. “Due giorni fa alcuni malviventi hanno rubato l’auto della moglie di Diego Demme, centrocampista dei partenopei; è accaduto in zona parco Virgiliano. Inoltre in queste ore è sparita anche quella del mister, Luciano Spalletti, che era parcheggiata nei pressi dell’Hotel Britannique” scrivono i colleghi del portale che si occupa di Napoli e sport. La notizia non è di certo delle migliori e arriva mentre alla vigilia di Napoli-Torino. Le auto rubate a Spalletti e Demme sono un fatto di cronaca da ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono stateledi proprietà di Lucianoe della moglie di Diego. La notizia viene lanciata da area. “Due giorni fa alcuni malviventi hanno rubato l’della moglie di Diego, centrocampista dei partenopei; è accaduto in zona parco Virgiliano. Inoltre in queste ore è sparita anche quella del mister, Luciano, che era parcheggiata nei pressi dell’Hotel Britannique” scrivono i colleghi del portale che si occupa die sport. La notizia non è di certo delle migliori e arriva mentre alla vigilia di-Torino. Lesono un fatto di cronaca da ...

Napoli, rubate le auto di Spalletti e Demme napolipiu.com Napoli, rubate le auto di Spalletti e Demme Sono state rubate a Napoli le auto di proprietà di Luciano Spalletti e della moglie di Diego Demme. La notizia viene lanciata da areanapoli. “Due giorni fa alcuni malviventi hanno rubato l’auto della ...

Napoli, rubate le auto di Spalletti e della moglie di Demme. La polizia indaga La vigilia di Napoli-Torino è stata segnata da due spiacevoli episodi di cronaca, rubata l'auto della moglie di Demme e quella di Spalletti in città.

