Napoli, infortunio in allenamento per Manolas: la nota (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come di consueto, tramite i propri canali ufficiali, il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Brutte notizie per i tifosi azzurri, si è fermato Kostas Manolas. Ecco la nota del club: "Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torelli ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto l'intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l'impegno con la Nazionale". Foto: Instagram Manolas L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

