Napoli, caos ammutinamento: Ancelotti difende Allan, De Laurentiis chiede 80mila euro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prosegue la causa del Napoli contro alcuni ex calciatori azzurri in merito all’ammutinamento del 2019: ieri è toccato ad Allan Prosegue la causa del Napoli verso alcuni suoi ex calciatori coinvolti nel caso ammutinamento del 2019. Nella giornata di ieri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato il turno di Allan di presentarsi, attraverso la voce di Roberto Ninno, di fronte all’arbitrato che prenderà una decisione entro fine novembre. Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati vari testimoni, tra cui Giuntoli e il suo vice Pompilio per il club. Mentre per il centrocampista brasiliano sono intervenuti Carlo Ancelotti, direttamente da Madrid, e l’allora preparatore Luca Guerra. De Laurentiis chiede una multa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prosegue la causa delcontro alcuni ex calciatori azzurri in merito all’del 2019: ieri è toccato adProsegue la causa delverso alcuni suoi ex calciatori coinvolti nel casodel 2019. Nella giornata di ieri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato il turno didi presentarsi, attraverso la voce di Roberto Ninno, di fronte all’arbitrato che prenderà una decisione entro fine novembre. Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati vari testimoni, tra cui Giuntoli e il suo vice Pompilio per il club. Mentre per il centrocampista brasiliano sono intervenuti Carlo, direttamente da Madrid, e l’allora preparatore Luca Guerra. Deuna multa ...

