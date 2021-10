Milano, gli studenti No Green Pass che occupano la Statale: «Forza Nuova ci divide, i portuali di Trieste ci danno l’esempio» – I video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano – Gridano “Libera Università” gli studenti No Green Pass riuniti davanti la Statale di Milano da questa mattina. Una cinquantina di ragazzi e ragazze arrivate anche dalle province lombarde hanno protestato contro la decisione del governo che li obbliga ad entrare in aula solo se muniti di Carta verde. «Forza Nuova ci divide, i portuali di Trieste ci danno l’esempio»: nella giornata dell’ufficiale entrata in vigore dell’obbligo di Pass sanitario in uffici e fabbriche, i giovani studenti esprimono solidarietà ai lavoratori in protesta. Il tuo browser non supporta il tag iframe Il corteo pacifico è poi entrato nel cortile ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021)– Gridano “Libera Università” gliNoriuniti davanti ladida questa mattina. Una cinquantina di ragazzi e ragazze arrivate anche dalle province lombarde hanno protestato contro la decisione del governo che li obbliga ad entrare in aula solo se muniti di Carta verde. «ci, idici»: nella giornata dell’ufficiale entrata in vigore dell’obbligo disanitario in uffici e fabbriche, i giovaniesprimono solidarietà ai lavoratori in protesta. Il tuo browser non supporta il tag iframe Il corteo pacifico è poi entrato nel cortile ...

Advertising

caritas_milano : Rapporto #Caritas-Migrantes: Impoveriti, sfruttati e discriminati Solo un immigrato su due è vaccinato eppure molt… - poliziadistato : Milano, percepivano il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi, 50 persone denunciate dalla… - adrianobiondi : Sta girando nelle chat novax e #NoGreenPassObbligatorio un video di Fanpage che mostra gli attimi immediatamente pr… - cocchi2a : RT @Virus1979C: Un corteo composto da circa 400 studenti e manifestanti si è unito alla manifestazione in corso all’Arco della Pace a Milan… - iosonomatisse : comunque ho deciso stop super alcolici da oggi in poi solo vino stasera infatti vinello sigarettina e easy on me or… -