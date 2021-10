Mario Draghi, la biografia non autorizzata su FQ MillenniuM in edicola da sabato 16 ottobre. 3/Goldman Sachs e il derivato maledetto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 7 settembre 2001, a 54 anni, Mario Draghi annuncia le dimissioni da direttore generale del Tesoro. Da qualche mese è tornato al governo Silvio Berlusconi e al ministero dell’Economia Giulio Tremonti, che nei negli anni successivi sarà un suo critico feroce. In un’intervista al Corriere, Draghi annuncia che tornerà “allo studio, probabilmente all’Università di Harvard. Anche per rispettare una regola che in questi anni ho imposto ai miei collaboratori, impedendo loro di passare direttamente dal Tesoro a incarichi in società o banche”. Cinque mesi dopo però vola a Londra e diventa vice presidente per l’Europa con deleghe operative della brande banca d’affari Goldman Sachs. Ecco un altro punto controverso della carriera dell’attuale presidente del consiglio, ricostruito nella lunga inchiesta collettiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 7 settembre 2001, a 54 anni,annuncia le dimissioni da direttore generale del Tesoro. Da qualche mese è tornato al governo Silvio Berlusconi e al ministero dell’Economia Giulio Tremonti, che nei negli anni successivi sarà un suo critico feroce. In un’intervista al Corriere,annuncia che tornerà “allo studio, probabilmente all’Università di Harvard. Anche per rispettare una regola che in questi anni ho imposto ai miei collaboratori, impedendo loro di passare direttamente dal Tesoro a incarichi in società o banche”. Cinque mesi dopo però vola a Londra e diventa vice presidente per l’Europa con deleghe operative della brande banca d’affari. Ecco un altro punto controverso della carriera dell’attuale presidente del consiglio, ricostruito nella lunga inchiesta collettiva ...

