Lutsenko vince la Serenissima | la prima corsa ufficiale ' pro' con bici gravel

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lunedì scorso aveva vinto la coppa Agostoni battendo in volata Matteo Trentin. Oggi il kazako Alexeyha fatto il bis nella, laprofessionistica per. ...

Lunedì scorso aveva vinto la coppa Agostoni battendo in volata Matteo Trentin. Oggi il kazako Alexeyha fatto il bis nella Serenissima Gravel, la prima corsa professionistica per bici gravel. Il 29enne della Astana, nel tracciato di 132 chilometri (da Lido di Jesolo a Piazzolla sul Brenta ), ...16:38Xandro Meurisse!!! 16:37 Testa a testa durissimo con il gruppo! 16:37 6' di vantaggio ... 16:16 I dieci corridori in testa sono: Alexey(Astana) Davide Formolo (UAE) Alessandro Covi ...Alexey Lutsenko ha vinto la Serenessima Gravel, la prima corsa professionistica al mondo disputata con bici gravel (pneumatici più larghi e grandi rispetto ai mezzi tradizionali, con più trazione e pi ...Un nuovo capitolo della storia del ciclismo è stato scritto. A Piazzola sul Brenta (PD) davanti alla pittoresca Villa Contarini è Alexey Lutsenko del team Astana Premier Tech ad aggiudicarsi la Sereni ...