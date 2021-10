La caccia al cinghiale è la soluzione ai problemi degli agricoltori? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Secondo il ricercatore dell’Ispra Andrea Monaco sì, ma solo se si introduce il sistema delle recinzioni adeguate Che la popolazione di cinghiali nel nostro Paese sia diventato un problema lo dimostrano non soltanto le denunce da parte degli agricoltori ma anche, soprattutto, gli episodi di cui i cinghiali si sono resi protagonisti nei quartieri di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Secondo il ricercatore dell’Ispra Andrea Monaco sì, ma solo se si introduce il sistema delle recinzioni adeguate Che la popolazione di cinghiali nel nostro Paese sia diventato un problema lo dimostrano non soltanto le denunce da partema anche, soprattutto, gli episodi di cui i cinghiali si sono resi protagonisti nei quartieri di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

maxime71167 : RT @AlessioParodi6: La caccia è grande maestra di vita, se uno sa osservare. Prendete il cinghiale, una bestia di 100 kg con una pelle talm… - MauSci : RT @TeneraValse: Umbertide, spara al cinghiale ma uccide l'amico: muore cacciatore 82enne - banter_peter : @AlessioParodi6 Un altro problema della caccia al cinghiale è il trasporto poi. Per dire, sei in mezzo al bosco, im… - AlessioParodi6 : La caccia è grande maestra di vita, se uno sa osservare. Prendete il cinghiale, una bestia di 100 kg con una pelle… - 68Ferrazzi : Un medico è indagato per possibili false vaccinazioni e #brindisi scatena la caccia al cinghiale delinquente di… -