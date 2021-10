Juventus, Inter e la Supercoppa in Arabia che divide (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per sapere dove si giocherà l'edizione 2021 della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus bisognerà attendere ancora qualche settimana. Che sia Riyad, come hanno annunciato gli organizzatori sauditi, oppure uno stadio italiano, come pare prevalere nei piani della Lega Serie A, verrà definito in extremis visto che la macchina, soprattutto se si dovesse traslocare in Arabia Saudita, necessita tempi adeguati per riempire di contenuti un evento che è più di una semplice partita di calcio. La sede della Supercoppa Italiana 2021 è, però, al centro di un intreccio di politica sportiva che vale la pena di essere raccontato. Juventus-Inter attira e gli arabi la rivendicano in virtù di un contratto che prevede la disputa di 3 edizioni su 5 entro il 2022: ne manca una dopo ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per sapere dove si giocherà l'edizione 2021 dellaItaliana trabisognerà attendere ancora qualche settimana. Che sia Riyad, come hanno annunciato gli organizzatori sauditi, oppure uno stadio italiano, come pare prevalere nei piani della Lega Serie A, verrà definito in extremis visto che la macchina, soprattutto se si dovesse traslocare inSaudita, necessita tempi adeguati per riempire di contenuti un evento che è più di una semplice partita di calcio. La sede dellaItaliana 2021 è, però, al centro di un intreccio di politica sportiva che vale la pena di essere raccontato.attira e gli arabi la rivendicano in virtù di un contratto che prevede la disputa di 3 edizioni su 5 entro il 2022: ne manca una dopo ...

