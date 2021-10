Jessica Chastain, “Mi piace essere una provocatrice. Tammy Faye? L’immagine dell’amore autentico” (Di venerdì 15 ottobre 2021) In un incontro con il pubblico alla Festa del cinema di Roma l'attrice ripercorre alcune tappe fondamentali della sua carriera e presenta Gli occhi di Tammy Faye, il film che la vede produrre e recitare in un ruolo da Oscar. Grazia e raffinatezza nella vita come sul set. Con la sua galleria di personaggi Jessica Chastain ha saputo sempre coniugarle con estrema naturalezza dimostrando un talento camaleontico che negli anni l'ha anche portata a esplorare il ruolo della produttrice, come è successo nel recente remake di Scene da un matrimonio, la miniserie Hbo presentata a Venezia. Alla Festa del Cinema di Roma irrompe con la figura grottesca di Tammy Faye: con una voce da Betty Boop, sotto quintali di trucco prostetico, ciglia lunghissime, paillettes, pellicce e labbra tatuate, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) In un incontro con il pubblico alla Festa del cinema di Roma l'attrice ripercorre alcune tappe fondamentali della sua carriera e presenta Gli occhi di, il film che la vede produrre e recitare in un ruolo da Oscar. Grazia e raffinatezza nella vita come sul set. Con la sua galleria di personaggiha saputo sempre coniugarle con estrema naturalezza dimostrando un talento camaleontico che negli anni l'ha anche portata a esplorare il ruolo della produttrice, come è successo nel recente remake di Scene da un matrimonio, la miniserie Hbo presentata a Venezia. Alla Festa del Cinema di Roma irrompe con la figura grottesca di: con una voce da Betty Boop, sotto quintali di trucco prostetico, ciglia lunghissime, paillettes, pellicce e labbra tatuate, ...

Advertising

raimovie : Alla Festa del cinema di Roma 2021 #RaiMovie intervista Vincent D'Onofrio nel cast del film di apertura 'The Eyes o… - adorkablechastn : RT @bestofchastains: jessica chastain and rebecca ferguson in gucci (2021) - atomicsinners : Anche io non riuscirei più a connettere i neuroni se avessi Jessica Chastain davanti a me, ma a tutto c'è un limite… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jessica Chastain, “Mi piace essere una provocatrice. Tammy Faye? L’immagine dell’amore autentico”… - ameliabeside : RT @bestofchastains: jessica chastain and rebecca ferguson in gucci (2021) -