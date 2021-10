Inter, come obiettivi due giocatori del Torino per gennaio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non solo Belotti! L’Inter ha puntato altri due giocatori granata, stavolta nel reparto difensivo. come riporta Tuttosport, la dirigenza nerazzura ha messo gli occhi su Armando Izzo, ormai veterano della Serie A e della difesa a tre, come piace a Inzaghi. Piace anche il suo compagno di reparto, Bremer; ben 5 gol in 33 giornate per lui l’anno scorso. Il brasiliano ha però un costo eccessivo per le finanze Interiste, che ancora risentono degli ingenti tagli dell’ultimo periodo. Izzo, Torino, 2021, Getty Images È quindi Izzo l’obiettivo numero uno in difesa, per completare quel reparto solido a cui però manca un rincalzo di spessore. Il 29enne era sbarcato in Serie A nel 2014, con la maglia del Genoa, per poi disputare le ultime quattro stagioni col toro. Dopo aver esordito ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non solo Belotti! L’ha puntato altri duegranata, stavolta nel reparto difensivo.riporta Tuttosport, la dirigenza nerazzura ha messo gli occhi su Armando Izzo, ormai veterano della Serie A e della difesa a tre,piace a Inzaghi. Piace anche il suo compagno di reparto, Bremer; ben 5 gol in 33 giornate per lui l’anno scorso. Il brasiliano ha però un costo eccessivo per le finanzeiste, che ancora risentono degli ingenti tagli dell’ultimo periodo. Izzo,, 2021, Getty Images È quindi Izzo l’obiettivo numero uno in difesa, per completare quel reparto solido a cui però manca un rincalzo di spessore. Il 29enne era sbarcato in Serie A nel 2014, con la maglia del Genoa, per poi disputare le ultime quattro stagioni col toro. Dopo aver esordito ...

Advertising

Inter_Women : ?? | CONCORSO Vuoi vincere i biglietti per San Siro e la maglia autografata dai campioni dell’Inter? ???? Con… - FBiasin : #Pastorello: '#Lukaku ha l'#Inter nel cuore e la segue con affetto!'. Un po' come quando una ti lascia e le sue am… - Paolo_Bargiggia : Onore a @iomatrix23. Da quando lo seguivo come cronista dell' @Inter è sempre stato un uomo vero. Non ipocrita; non… - stebellentani : @dell_inter @DonDie_Sospeso @Tractor220510 @Zelgadis265 @FrancescaCphoto È di qualche mese fa la notizia, ma a part… - Davide43692572 : @sportmediaset Occupati del contratto di vlahovic rimabambito; che lo stai regalando alla Juventus come al solito..… -