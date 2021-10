Grida di dolore per il dramma che sta avvenendo senza che nessuno interviene

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 15 ottobre 2021) È ilnel, perchéfa qualcosa per fermare questo scempio inaudito che si sta consumando tragicamente. Ancora sangue innocente scorre e macchia le coscienze di coloro che non fanno nulla per fermarlo. Questo è il grido didi un Vescovo per la sua città e per la sua gente. Mons. Battaglia, lancia un appello, chiedendo aiuto L'articolo proviene da La Luce di Maria.