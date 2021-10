Green pass: Draghi tiene duro, niente tamponi pagati dallo Stato (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nonostante i timori per le proteste delle piazze, il rischio blocchi e la polemica poliica sempre in agguato, Mario Draghi non molla sui tamponi pagati dallo Stato: niente da fare. Anche per una questione di costi: si tratterebbe di un onere per lo Stato di almeno 500 milioni di euro al mese. In alternativa, l’ipotesi più concreta è che il governo intervenga allargando il credito d’imposta per le imprese che decidano di pagare i tamponi per i propri dipendenti. Il credito è oggi al 30%, potrebbe essere ampliato almeno sino al 50%. Green pass lavoro, cosa rischia chi non ce l’ha “Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nonostante i timori per le proteste delle piazze, il rischio blocchi e la polemica poliica sempre in agguato, Marionon molla suida fare. Anche per una questione di costi: si tratterebbe di un onere per lodi almeno 500 milioni di euro al mese. In alternativa, l’ipotesi più concreta è che il governo intervenga allargando il credito d’imposta per le imprese che decidano di pagare iper i propri dipendenti. Il credito è oggi al 30%, potrebbe essere ampliato almeno sino al 50%.lavoro, cosa rischia chi non ce l’ha “Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - lametabasta : RT @AStramezzi: Bassetti: “Il Green Pass, non ha nulla di scientifico, non ha nulla di Medico, serve a obbligare a vaccinare,è politico, un… - Agenzia_Dire : I #greenpass falsi costavano 250 euro. -