Governare il futuro. L'annuncio di Coach: "Non distruggeremo più i prodotti in eccesso" (Di venerdì 15 ottobre 2021) È bastato il video di una influencer postato su TikTok che ha raccolto poco più di mezzo milione di visualizzazioni per convincere Coach, brand americano del lusso che era arrivato il momento di rivedere le proprie policies in fatto di gestione dei resi, dei prodotti difettosi e di quelli in eccesso. Anna Sacks, nel video, apre una scatola e tira fuori dei prodotti marchiati Coach dicendo che sono stati deliberatamente resi inutilizzabili da dipendenti della società richiesti di farlo dalla società medesima per ragioni fiscali. Il video nello spazio di qualche giorno, come spesso avviene, è diventato virale e la questione è rimbalzata da TikTok a Instagram dove in tanti hanno stigmatizzato il comportamento della società peraltro incompatibile con i propri impegni pubblicamente assunti nella direzione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) È bastato il video di una influencer postato su TikTok che ha raccolto poco più di mezzo milione di visualizzazioni per convincere, brand americano del lusso che era arrivato il momento di rivedere le proprie policies in fatto di gestione dei resi, deidifettosi e di quelli in. Anna Sacks, nel video, apre una scatola e tira fuori deimarchiatidicendo che sono stati deliberatamente resi inutilizzabili da dipendenti della società richiesti di farlo dalla società medesima per ragioni fiscali. Il video nello spazio di qualche giorno, come spesso avviene, è diventato virale e la questione è rimbalzata da TikTok a Instagram dove in tanti hanno stigmatizzato il comportamento della società peraltro incompatibile con i propri impegni pubblicamente assunti nella direzione ...

