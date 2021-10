Esplosione in un albergo a 5 stelle in Alto Adige. 9 feriti uno è ricoverato in gravi condizioni a Padova (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una violenta Esplosione ha coinvolto un hotel 5 stelle in Trentino Alto Adige. Diverse persone sono rimaste coinvolte e sono state trasportate in ospedale. A quanto si apprende, la deflagrazione avrebbe avuto luogo in una delle suite dove si trovava il custode. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco, presente anche l’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti a Padova. Tra le persone coinvolte ci sono turisti di diverse nazionalità. Esplosione in un hotel 5 stelle in Alto Adige L’hotel Mirabell è rimasto coinvolto in una violenta Esplosione che ha distrutto una suite della struttura. Si tratta di un hotel 5 stelle ad Avelengo, in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una violentaha coinvolto un hotel 5in Trentino. Diverse persone sono rimaste coinvolte e sono state trasportate in ospedale. A quanto si apprende, la deflagrazione avrebbe avuto luogo in una delle suite dove si trovava il custode. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco, presente anche l’elisoccorso che ha trasportato uno dei. Tra le persone coinvolte ci sono turisti di diverse nazionalità.in un hotel 5inL’hotel Mirabell è rimasto coinvolto in una violentache ha distrutto una suite della struttura. Si tratta di un hotel 5ad Avelengo, in ...

