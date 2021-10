Elodie e la crisi con Marracash: è davvero finita? Spunta già la nuova fiamma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Elodie e il suo fidanzato Marracash si sono lasciati? Da qualche settimana si è diffusa la notizia di una possibile crisi tra i due. Ma adesso c'è un elemento che non lascia troppo spazio ai dubbi: nelle ultime ore sono state pubblicate alcune fotografie che fanno capire che tra la Elodie e il rapper siciliano sia davvero tutto finito. In queste foto la cantante romana è apparsa insieme ad un altro uomo, noto modello e marketing manager di Armani che abbiamo visto anche sugli schermi qualche tempo fa. Scopriamo di chi si tratta. L'uomo in questione con cui è stata paparazzata Elodie sarebbe Davide Rossi, modello oltre che marketing manager di Armani. Quest'ultimo l'abbiamo visto anche sull'Isola dei Famosi nel 2010, quando approdò nel reality, seppur per poco tempo. A fotografare i ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 15 ottobre 2021)e il suo fidanzatosi sono lasciati? Da qualche settimana si è diffusa la notizia di una possibiletra i due. Ma adesso c'è un elemento che non lascia troppo spazio ai dubbi: nelle ultime ore sono state pubblicate alcune fotografie che fanno capire che tra lae il rapper siciliano siatutto finito. In queste foto la cantante romana è apparsa insieme ad un altro uomo, noto modello e marketing manager di Armani che abbiamo visto anche sugli schermi qualche tempo fa. Scopriamo di chi si tratta. L'uomo in questione con cui è stata paparazzatasarebbe Davide Rossi, modello oltre che marketing manager di Armani. Quest'ultimo l'abbiamo visto anche sull'Isola dei Famosi nel 2010, quando approdò nel reality, seppur per poco tempo. A fotografare i ...

