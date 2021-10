Dl fisco | Ghirelli | ' Sospendere versamenti per società sportive'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) "Riconoscere allela sospensione e la rateizzazione deifiscali e contributivi è fondamentale per non aggravare una situazione già molto complicata, mi riferisco in ...

Il presidente della Lega Pro, Francesco, interviene sul decreto fiscale varato oggi in Cdm. "Si tratta di un provvedimento ampiamente discusso e condiviso con il sottosegretario Vezzali, che ...Il presidente della Lega Pro, Francesco, interviene sul decreto fiscale varato oggi in Cdm. "Si tratta di un provvedimento ampiamente discusso e condiviso con il sottosegretario Vezzali, che ..."Riconoscere alle società sportive la sospensione e la rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi è fondamentale per non aggravare una situazione già molto complicata, mi riferisco in partico ...