Disco Elysium ha una nuova patch che aumenta la dimensione del font per la gioia dei giocatori (Di venerdì 15 ottobre 2021) Chi non ha abbandonato un gioco a causa dei font illeggibili o troppo piccoli? Le dimensioni dei caratteri è una delle problematiche forse più comuni di chi gioca e Disco Elysium non era da meno. Era, appunto, perché adesso per la gioia di tutti i giocatori, una nuova patch aumenta in maniera considerevole le dimensioni del font dopo le richieste dei fan. La patch e6fdd6fa di Disco Elysium è stata annunciata semplicemente come un piccolo aggiornamento dallo stesso sviluppatore, ma nelle note della patch possiamo capire che apporta modifiche significative, soprattutto per tutti quei giocatori che faticavano a distinguere il testo del gioco. Tra le varie ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Chi non ha abbandonato un gioco a causa deiilleggibili o troppo piccoli? Le dimensioni dei caratteri è una delle problematiche forse più comuni di chi gioca enon era da meno. Era, appunto, perché adesso per ladi tutti i, unain maniera considerevole le dimensioni deldopo le richieste dei fan. Lae6fdd6fa diè stata annunciata semplicemente come un piccolo aggiornamento dallo stesso sviluppatore, ma nelle note dellapossiamo capire che apporta modifiche significative, soprattutto per tutti queiche faticavano a distinguere il testo del gioco. Tra le varie ...

Advertising

VideoGamersITA : Disco Elysium - The Final Cut è finalmente disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e Switch. Un capolavoro da non… - maguzzolo : Ditemi un po' la vostra attuale cinquina per i #GOTY 2021 (ovviamente #Xbox), su! I miei, in nessun ordine e ovviam… - focusTECHit : #Recensione Disco Elysium The Final Cut: un capolavoro anche su Xbox Series X/S - #DiscoElysiumTheFinalCut… - VideoGamersITA : Disco Elysium The Final Cut è disponibile su Nintendo Switch e Xbox da oggi - GamingTalker - MaryMix1999 : RT @NintendoItalia: Interroga gli indiziati. Risolvi casi. Accetta tangenti. Che tipo di detective sarai? Decidilo in @DiscoElysium – The F… -