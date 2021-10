Decreto fiscale in CdM: riscossione cartelle, cassa Covid, Rdc: le misure in arrivo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella giornata di oggi, 15 ottobre, arriva sul tavolo del CdM il Decreto fiscale, un nuovo Decreto-legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che prevede diverse disposizioni che riguardano sia il versante fisco che il mondo del lavoro. In arrivo infatti una proroga del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, mentre vengono riammessi i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio. Aumentato inoltre il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei piani di rateizzazione. Arrivano anche i rifinanziamenti di Ecobonus e Reddito di Cittadinanza. Sul versante lavoro, viene riproposto il congedo parentale per i figli in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella giornata di oggi, 15 ottobre, arriva sul tavolo del CdM il, un nuovo-legge recante “urgenti in materia economica e, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che prevede diverse disposizioni che riguardano sia il versante fisco che il mondo del lavoro. Ininfatti una proroga del termine di pagamento per lenotificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, mentre vengono riammessi i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio. Aumentato inoltre il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei piani di rateizzazione. Arrivano anche i rifinanziamenti di Ecobonus e Reddito di Cittadinanza. Sul versante lavoro, viene riproposto il congedo parentale per i figli in ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto fiscale Decreto fisco: Consiglio dei ministri in stand by, confronto con le Regioni su lavoro Un confronto con le Regioni è in corso sulle norme del decreto fiscale che riguardano la sicurezza sul lavoro . Lo si apprende a margine dei lavori del Cdm. La riunione, convocata alle 11, non è ancora iniziata. In particolare, si starebbe discutendo il ...

Sicurezza sul lavoro, le misure nel Decreto fiscale 2022 Sicurezza sul lavoro , nella bozza del Decreto fiscale 2022 sono molte le misure che riguardano il "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" . La più importante è, forse, l'intervento sulla ...

Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022: le novità del testo in arrivo Informazione Fiscale Indennità covid, la quarantena tornerà a essere equiparata alla malattia Il decreto fiscale in via di approvazione prevede il ritorno dell'indennità covid per la quarantena: sarà equiparata alla malattia.

Riforma fiscale, cosa accadrà al regime forfettario? Si valuta la modifica dei termini di uscita con il superamento della soglia di 65 mila euro considerata ostacolo alla crescita delle piccole imprese ...

