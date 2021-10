Daniel Craig: "Preferisco i bar gay, c'è gente meno aggressiva" (Di venerdì 15 ottobre 2021) James Bond preferisce i bar gay . Proprio così. "I clienti dei bar eterosessuali sono troppo aggressivi ", ha raccontato l'interprete dello 007 più famoso del mondo, Daniel Craig . Una rivelazione ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) James Bond preferisce i bar gay . Proprio così. "I clienti dei bar eterosessuali sono troppo aggressivi ", ha raccontato l'interprete dello 007 più famoso del mondo,. Una rivelazione ...

infoitcultura : Daniel Craig risponde ai rumors sulla presunta omosessualità - cinemaniaco_fb : ?????????????? No Time to Die, il consiglio di Daniel Craig al nuovo James Bond: 'Non fare schifo'… - cheaterbag : RT wireditalia 'n 5 film James Bond è passato da quello che conoscevamo ad un eroe imperfetto, vessato dai sentimen… - Bond_920 : RT @writemyway_out: Posso dire che l'ultima scena con Daniel Craig/James Bond mi ha fatto scendere una lacrimuccia? Dopotutto, è con lui ch… - statodelsud : Daniel Craig dice di preferire i bar gay, per evitare uomini etero aggressivi -