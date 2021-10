Bonus 'Prima casa under 36': i requisiti e le regole per usufruire dell'agevolazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pronte le istruzioni per ottenere il Bonus "Prima casa under 36" previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pronte le istruzioni per ottenere il36" previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro ...

Advertising

infoiteconomia : Bonus prima casa 2021 under 36: requisiti, istruzioni, Isee - fra_franzese : RT @sole24ore: Bonus prima casa under 36, ecco le novità : vale anche per i box, fuori i contratti preliminari - CAFACLI : RT @AGEFIS_asso: Bonus prima casa under36, stretta sul requisito dell'età - zazoomblog : Bonus prima casa 2021 under 36: requisiti istruzioni Isee - #Bonus #prima #under #requisiti - CosenzaChannel : Sì all’agevolazione su acquisto separato di pertinenze, no all’esenzione dall’imposta di registro sul preliminare -