Bomba sul GF Vip e fuori onda clamoroso: “Tutto orchestrato da Fabrizio Corona” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al GF Vip 6 spunta il retroscena su Fabrizio Corona. Nel corso della nona puntata del reality show, sono volati stracci tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. La 19enne ex tronista si è avvicinata molto a Gianmaria Antinolfi, a sua volta ex flirt di Soleil con la quale ha litigato in maniera aspra nelle prime settimane del GF. Gianmaria è fidanzato, ma ha ammesso di essere attratto fisicamente da Sophie. Il gioco di sguardi non è sfuggito agli inquilini della casa, men che meno a Soleil che però non ci vede nulla di genuino. Lunedì sera, l’influencer ha tirato fuori gli scheletri dall’armadio: “E’ tutta una messa in scena, vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era Tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al GF Vip 6 spunta il retroscena su. Nel corso della nona puntata del reality show, sono volati stracci tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. La 19enne ex tronista si è avvicinata molto a Gianmaria Antinolfi, a sua volta ex flirt di Soleil con la quale ha litigato in maniera aspra nelle prime settimane del GF. Gianmaria è fidanzato, ma ha ammesso di essere attratto fisicamente da Sophie. Il gioco di sguardi non è sfuggito agli inquilini della casa, men che meno a Soleil che però non ci vede nulla di genuino. Lunedì sera, l’influencer ha tiratogli scheletri dall’armadio: “E’ tutta una messa in scena, vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che eraprogrammato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non ...

Advertising

ZZiliani : Come avevo scritto un mese fa, e come conferma alla luce dei nuovi numeri Lorenzo Vendemiale sul #Fatto di oggi, la… - bomba_orzo : RT @diavoletta78_: Inizia a fare freddo??mi sono coperta ????che ne dite? Buono50sconto sul mio sito privato - MagicViiPeR : serata bellissima incoronata da una bomba di testa sul secondo palo! ??? @xxvanguard #Fifa22 #ProClub #Goal - RiccardoPirrone : Per avere gratis la guida BOMBA sul Real Time Marketing andare sul mio - cavallo19273904 : Ritornando a bomba sul dibattito avviato da Norma Rangeri sul Manifesto circa il danno creato dalla eccessiva framm… -