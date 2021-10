Alto Adige, incendio nell’hotel Mirabell di Avelengo: 9 feriti di cui uno ricoverato con gravi ustioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nove persone sono rimaste ferite nell’incendio scoppiato nella serata di giovedì 14 ottobre nell’hotel Mirabell di Avelengo, in Alto Adige. Uno di loro è grave: si tratta del custode dell’albergo, 49 anni, di origine ucraina, che è stato trasportato in elicottero prima all’ospedale di Bolzano e poi è stato trasferito al reparto grandi ustioni di Padova. Gli altri feriti – italiani, svizzeri, austriaci e albanesi – non sono gravi e sono stati portati nella struttura di Merano con sintomi di intossicazione da fumo. Dalle prime ricostruzioni, sembra che a causare l’incendio sia stata un’esplosione avvenuta mentre il custode stava ricaricando una stufa a bioetanolo nella suite dell’hotel a 5 stelle. La stanza ha preso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nove persone sono rimaste ferite nell’scoppiato nella serata di giovedì 14 ottobredi, in. Uno di loro è grave: si tratta del custode dell’albergo, 49 anni, di origine ucraina, che è stato trasportato in elicottero prima all’ospedale di Bolzano e poi è stato trasferito al reparto grandidi Padova. Gli altri– italiani, svizzeri, austriaci e albanesi – non sonoe sono stati portati nella struttura di Merano con sintomi di intossicazione da fumo. Dalle prime ricostruzioni, sembra che a causare l’sia stata un’esplosione avvenuta mentre il custode stava ricaricando una stufa a bioetanolo nella suite dell’hotel a 5 stelle. La stanza ha preso ...

