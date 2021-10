(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilè stato ucciso con più coltellate sferrate nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea da un uomo che è stato poi arrestato. Laper ladi. La polizia dell’Essex ha affermato di aver arrestato l’uomo proprio in relazione all’accoltellamento dele di aver recuperato l’arma utilizzata nell’aggressione puntualizzando, su Twitter ”non stiamo cercando nessun altro”. Sky News ha riferito che ilè stato”un certo numero di volte” mentre partecipava a un incontro con i suoi elettori.ha ...

sole24ore : Gran Bretagna, accoltellato a morte deputato Tory nell’Essex - SecolodItalia1 : Accoltellato a morte il deputato conservatore David Amess, la Gran Bretagna sotto choc - Emergenza24 : RT @RSInews: Deputato pugnalato a morte nell'Essex - Il conservatore 69enne David Amess è stato attaccato all'interno di una chiesa metodis… - sulsitodisimone : RT @RSInews: Deputato pugnalato a morte nell'Essex - Il conservatore 69enne David Amess è stato attaccato all'interno di una chiesa metodis… - GianvitoPuglies : Accoltellato a morte il deputato David Amess -

Per i testimoni una 'scena scioccante' I testimoni che si trovavano sul luogo dell'omicidio del deputato conservatore David Amess,in una chiesa dell'Essex (sud Inghilterra), ...Morto il deputato britannico , era statoin una chiesa dell'Essex. sotto choc per l'aggressione al deputato Tory del governo ... La notizia delladi Amess è stata data dalla polizia ...Si tratta infatti del terzo deputato britannico accoltellato negli ultimi 10 anni. Le condizioni del deputato, secondo la testimonianza di un soccorritore raccolta dai media, erano apparse da subito m ...Tra i primi a chiedere una 'revisione indipendente' è Robert Halfon, deputato conservatore dell'Essex, in una dichiarazione al Telegraph I testimoni che si trovavano sul luogo dell'omicidio del deputa ...