16 ottobre, «Selezioni» al Maxxi (Di venerdì 15 ottobre 2021) In occasione della ricorrenza del rastrellamento del Ghetto di Roma (il 16 ottobre del 1943 vennero arrestate 1022 persone), l'artista Filippo Riniolo ha presentato al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l'opera performativa Selezioni. Curato da Francesco Cascino e Micol Di Veroli, il progetto prende le mosse dallo sconcertante episodio della selezione ad Auschwitz, raccontato da Primo Levi in Se questo è un uomo: i prigionieri corrono davanti a un ufficiale nazista che in pochi minuti decide della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : ottobre Selezioni Autunno in Tirolo fra distillerie, sigari e trekking in vigna ... gin e rum, alla ricerca dell'abbinamento migliore tra le diverse selezioni di whisky e sigari. ... Da domani (16 ottobre) al 25 ottobre invito dedicato 'Sensazione di gourmet e vino'. Il gruppo dei ...

X FACTOR 2021 commenti e pagelle sui Bootcamp di HELL RATON ed EMMA Secondo appuntamento con Bootcamp di X Factor 2021. Dopo Manuel Agnelli e Mika è il turno delle selezioni di Hell Raton ed Emma. IN ONDA Giovedì 14 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW LA ...

16 ottobre, «Selezioni» al Maxxi | il manifesto Il Manifesto 16 ottobre, «Selezioni» al Maxxi In occasione della ricorrenza del rastrellamento del Ghetto di Roma (il 16 ottobre del 1943 vennero arrestate 1022 persone), l’artista Filippo Riniolo ha presentato al Maxxi, Museo nazionale delle art ...

Arresto cardiaco: «Tutti possono imparare la rianimazione cardiopolmonare e salvare una vita» È il messaggio rilanciato in occasione della Giornata mondiale sulla rianimazione cardiopolmonare , che si celebra il 16 ottobre. Italian resuscitation council: «Aiutateci a mappare i defibrillatori i ...

