WRC | Rally Catalunya | Ogier è il più veloce nello shakedown

Advertising

Motorsport_IT : #WRC | Rally Spagna, Shakedown: Ogier davanti a Evans e Neuville - rallyssimo : Rally di Spagna?? Ecco i canali dove poterlo vedere in TV e Streaming - F1inGenerale_ : WRC | ACI Monza Rally: Programma e Prove Speciali - japanauto2 : RALLY CARS 09 Audi Quattro S1 E2 EA262 Michele Mouton 200 WRC A1 A2 E1 - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC: svelato il percorso dell'ACI Rally Monza Italia 2021) è stato pubblicato su Moto… -

Ultime Notizie dalla rete : WRC Rally

Ilsi concluderà domenica con la terza tappa lunga 50,90 km cronometrati, composta da 4 crono,... In Catalogna si chiude la stagione del Junior, una categoria che supportiamo con passione e ...Dopo aver ricominciato lo scorso fine settimana a Most, il WTCR si trasferisce in Francia per il terzultimo appuntamento della stagione 2021. Il circuito di Pau - Arnos , una novità non solo per il ...Ogier ed Evans i più veloci nello Shakedown del Rally di Spagna, ma alle loro spalle ci sono - vicine - le tre Hyundai ufficiali di Neuville, Sordo e Tanak.Michele Montesano Il WRC, con il Rally di Spagna, sta per volgere alle battute finali della stagione 2021. Dopo oltre 10 anni (precisamente dal 2009) il rally catalano ...