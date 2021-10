Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 19.35 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLASULLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI 23 FINO ALLO SVINCOLO SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALATE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA E INNESTO CON L ‘AUTOSTRADA A24TERAMO STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LE USCITE CON L’AUTOSTRADAFIUMICINO FINO ALLO SVINCIOLO CASILINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA GALLERIA APPIA SULLA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASALAZZARA E APRILIA PER CHI SI STA DIRIGENDO VERSO LATINA SEGNALATO UN INCIDENTE IN ...