Tutte con Ambra Angiolini: da Laura Chiatti a Stefania Orlando e Francesca Barra, le donne famose contro Striscia la Notizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Tapiro d'Oro che ha ricevuto Ambra Angiolini ieri sera a Striscia la Notizia non ha fatto ridere proprio nessuno. La fine di una storia d'amore è sempre difficile e, questa bieca ironia, non colma alcun malessere (anzi…). Tutte con Ambra Angiolini: le donne famose contro Striscia E così, dopo lo sfogo pubblico di Selvaggia...

