Traffico Roma del 14-10-2021 ore 19:30 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luceverde Roma mentre malati dalla redazione buonasera in studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Traffico indicato ancora molto intenso con una menti su tutte le principali vie consolari in uscita dal centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord sulla Cassia tra Tomba di Nerone Olgiata e sulla Flaminia tra Corso Francia e la bara complicare la situazione Quest’ultimo caso un incidente avvenuto all’altezza di via Bomarzo sul Raccordo Anulare permangono cose in carreggiata interna dall’uscita ospedale Sant’Andrea fino al Nazionale altre cose a partire dalla Bufalotta allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud incolonnamenti a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino a sino alla Romanina della Roma ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luceverdementre malati dalla redazione buonasera in studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delindicato ancora molto intenso con una menti su tutte le principali vie consolari in uscita dal centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord sulla Cassia tra Tomba di Nerone Olgiata e sulla Flaminia tra Corso Francia e la bara complicare la situazione Quest’ultimo caso un incidente avvenuto all’altezza di via Bomarzo sul Raccordo Anulare permangono cose in carreggiata interna dall’uscita ospedale Sant’Andrea fino al Nazionale altre cose a partire dalla Bufalotta allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud incolonnamenti a tratti dal bivio con laFiumicino a sino allanina della...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - billobike : Che je dice la capoccia ?? vojo vede poi con il traffico natalizio. #romabloccata #nobusturistici #docazzonanate con… - rep_roma : Roma, stop smart working: il 15 ottobre incubo traffico e mezzi pubblici pieni [di Riccardo Caponetti] [aggiornamen… -