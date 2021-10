Traffico Roma del 14-10-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lunghe code sulla Salaria alle porte ditra via della Marcigliana e via di Santa Colomba nelle due direzioni per un incidente avvenuto nel territorio comunale di Settebagniin coda invece in direzioneCentro sulla Flaminia per i lavori all’altezza del grande raccordo anularecon rallentamenti in tangenziale Tra campi sportivi e Salaria le due direzioni code per lavori invece verso San Giovanni tra lo svincolo della 24 ilsanlorenzo un incidente con code per ilè segnalato nel quartiere Appio Latino su via Don Orione all’incrocio con la via Appia Andiamo poi in centro in Piazza San Silvestro in corso una manifestazione fino alle 14 possibili modifiche per la circolazione nelle vie ...