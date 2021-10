THE GOOD DOCTOR & THE RESIDENT: SU RAI2 I NUOVI EPISODI TRA OPERAZIONI E AMORI (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivano i NUOVI EPISODI della quarta stagione di The GOOD DOCTOR, in prima visione assoluta, su RAI2 da giovedì 14 ottobre alle 21.20. Nella serie tv con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy, continuano gli sforzi del giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai colleghi e dimostrare la sua capacità di salvare vite. Nel primo EPISODIo dal titolo “Un briciolo di follia“, con Antonia Thomas, Christina Chang, Richard Shiff, Paige Spara, Glassman si rimette in gioco accettando il caso di un ragazzo affetto da spondilite anchilosante, ma il dottor Andrews non vede la cosa di buon occhio. Shaun e Morgan dovranno vedersela con il marito di una paziente in coma che non vuole in alcun modo arrendersi ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivano idella quarta stagione di The, in prima visione assoluta, suda giovedì 14 ottobre alle 21.20. Nella serie tv con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy, continuano gli sforzi del giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai colleghi e dimostrare la sua capacità di salvare vite. Nel primoo dal titolo “Un briciolo di follia“, con Antonia Thomas, Christina Chang, Richard Shiff, Paige Spara, Glassman si rimette in gioco accettando il caso di un ragazzo affetto da spondilite anchilosante, ma il dottor Andrews non vede la cosa di buon occhio. Shaun e Morgan dovranno vedersela con il marito di una paziente in coma che non vuole in alcun modo arrendersi ...

IconomiPulse : Good morning. Last night, we added 10% of $BTC decreasing the exposure of $LUNA . Great trading move. ?? ???? Ieri ser… - MovieGifBot : ?? THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY Sergio Leone, 1966 (Il buono, il brutto, il cattivo) - louieslt : Ho la febbre, non riesco a dormire. Unica gioia è che ho iniziato la serie 'the good doctor' e nulla, la amo più del vicks - denjifeminista : the good place é incrivel - elsoeta : RT @threadreaderapp: @Dorayak56884206 Hola, please find the unroll here: Oggi Paolo,mio marito,l'uomo più buono e coraggioso,che abbia mai…… -