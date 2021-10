Terapie per Petagna: contrattura all’adduttore nell’allenamento di ieri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Seduta mattutina al Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione tattica. Successivamente partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato. Terapie per Malcuit. Ounas ha fatto Terapie e allenamento personalizzato in palestra. Petagna ha svolto Terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Rrahmani, Osimhen e Zielinski. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Seduta mattutina al Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione tattica. Successivamente partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato.per Malcuit. Ounas ha fattoe allenamento personalizzato in palestra.ha svoltoper unaal muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Rrahmani, Osimhen e Zielinski. L'articolo ilNapolista.

