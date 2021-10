Star in the Star: Michael Jackson con Anna Tatangelo (gallery e video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella quinta e ultima puntata di Star in the Star, di questa sera, 14 ottobre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, abbiamo potuto rivedere sul palco anche Michael Jackson con il brano The Way You Make Me Feel. Per la finale ha duettato con Anna Tatangelo. Come è stato spiegato fin dalla prima puntata, non si trattava della vera Star (per ovvi motivi), ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non reso noto. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre poi la sua voce originale si è rivelata. Un’ottima performance vocale anche stasera, forse la migliore vista fino ad ora. Molto buone anche le movenze e carino il duetto con la ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella quinta e ultima puntata diin the, di questa sera, 14 ottobre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, abbiamo potuto rivedere sul palco anchecon il brano The Way You Make Me Feel. Per la finale ha duettato con. Come è stato spiegato fin dalla prima puntata, non si trattava della vera(per ovvi motivi), ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non reso noto. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre poi la sua voce originale si è rivelata. Un’ottima performance vocale anche stasera, forse la migliore vista fino ad ora. Molto buone anche le movenze e carino il duetto con la ...

