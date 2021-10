Soleil Sorge senza mezzi termini con Alex Belli “O va …”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) All’interno della casa più spiata d’Italia continuano le liti soprattutto tra due concorrenti, che nella vita sono stati anche fidanzati. Stiamo inevitabilmente parlando die di Gianmaria Antinolfi. Purtroppo tra di loro le cose non sono andate bene fuori dalla casa e una volta ritrovati all’interno del reality sono venuti fuori i malumori. Nonostante abbiano tentato in tutti i modi di chiarire le loro situazioni, la loro relazione non è per niente migliorata, anzi potremmo dire che è letteralmente precipitata. Nel pomeriggio di ierisi è letteralmente sfogata con l’attoreed ha voluto parlare proprio di Gianmaria e del fatto che quest’ultimo abbia nei suoi confronti un atteggiamento piuttosto ostile. Ma cosa sta accadendo effettivamente tra i due ex? Grande ...