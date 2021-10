Sampdoria, Ihattaren non farà l’esordio contro il Cagliari: ecco perché (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ihattaren rimanda il suo esordio con la Sampdoria, ecco perché non ci sarà contro il Cagliari l’esordio di Ihattaren in Serie A e con la maglia della Sampdoria è stato ancora rimandato, contro il Cagliari l’olandese non ci sarà. Il ragazzo, arrivato in estate, aveva appena risolto con i problemi fisici avuti e sarebbe potuto essere a disposizione di D’Aversa, ma ha dovuto lasciare Genova. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULLA Sampdoria Ihattaren quindi non sarà a disposizione per la partita contro il Cagliari, perché è dovuto tornare in Olanda per problemi famigliari. La speranza della Sampdoria è quella ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021)rimanda il suo esordio con lanon ci saràildiin Serie A e con la maglia dellaè stato ancora rimandato,ill’olandese non ci sarà. Il ragazzo, arrivato in estate, aveva appena risolto con i problemi fisici avuti e sarebbe potuto essere a disposizione di D’Aversa, ma ha dovuto lasciare Genova. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULLAquindi non sarà a disposizione per la partitailè dovuto tornare in Olanda per problemi famigliari. La speranza dellaè quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ihattaren Sampdoria, Ihattaren e Askildsen saltano il Cagliari Commenta per primo Continuano ad aumentare le assenze per la Sampdoria in vista della partita con il Cagliari, in programma domenica alle 12.30. Contro i ...Kristoffer Askildsen e Mohamed Ihattaren . Il ...

Sampdoria, assente Ihattaren in permesso GENOVA - Allenamento mattutino per la Sampdoria , sempre in attesa dei sei nazionali in giro per il mondo con le rispettive selezioni, ha ...di capire le condizioni di Damsgaard ) assente Ihattaren , in ...

Sampdoria al lavoro: out Ihattaren in permesso Tuttosport Sampdoria, infortunio Damsgard e out Ihattaren: allarme in vista del Cagliari Infortunio Damsgard - Piove sul bagnato in casa blucerchiata dopo il recente stop di Damsgard. D'Aversa dovrà fare a meno anche di Ihattaren.

Sampdoria, Ihattaren torna in Olanda: le ultime su Damsgaard Arrivano aggiornamenti importanti in casa Sampdoria in merito alle condizioni di Mikkel Damsgaard e anche per quanto concerne la situazione del giovane Ihattaren, tornato in Olanda in queste ore. Ecco ...

